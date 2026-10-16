Суды рассмотрели как минимум восемь дел о штрафах ТЦК в отношении бухгалтеров компаний

За последние три года украинские суды вынесли как минимум восемь решений по делам о штрафах, наложенных территориальными центрами комплектования на бухгалтеров предприятий за нарушение правил ведения воинского учета. Судебная практика показывает, как суды оценивают законность таких взысканий и при каких обстоятельствах поддерживают позицию ТЦК или бухгалтеров.

В 75% дел суды встали на сторону бухгалтеров и удовлетворили их иски. Еще в одном деле иск удовлетворили частично. Лишь в одном случае бухгалтеру не удалось обжаловать штраф — суд отказал в удовлетворении иска, сообщает Опендатабот.

Первые два таких судебных решения датированы 2024 годом. Еще три решения приходятся на 2025 год и столько же — на 2026-й.

В семи случаях ТЦК наложили на бухгалтеров штраф в размере 34 тыс. грн за нарушение правил ведения воинского учета. Еще в одном случае сумма достигла 59,5 тыс. грн.

Дела о штрафах для бухгалтеров рассматривались судами в семи регионах Украины. Больше всего решений приходится на Хмельницкую область — два дела. По одному решению вынесено в Днепропетровской, Черниговской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Харьковской и Киевской областях.

Чаще всего суды принимали сторону бухгалтеров из-за того, что ТЦК не доказывали конкретное нарушение. В постановлениях могли указываться общие недостатки в ведении военного учета, однако без пояснения, что именно, когда и в отношении кого не сделал бухгалтер.

В других случаях на бухгалтеров возлагали ответственность за организационные вопросы, за которые должен отвечать руководитель предприятия — например, назначение сотрудника на замену или оформление соответствующих приказов. Еще одной причиной является недостаток доказательств личной вины бухгалтера: самого факта нарушений военного учета на предприятии недостаточно, чтобы привлечь к ответственности конкретного работника.

Стоит отметить, что ведение воинского учета на предприятии не является автоматически обязанностью бухгалтера. За организацию воинского учета отвечает руководитель предприятия, а непосредственно вести его должен сотрудник, на которого возложены соответствующие обязанности. По правилам такие функции возлагаются на сотрудников кадровой службы. Однако на практике отдельного кадровика в компании может не быть, поэтому ответственным за воинский учет назначают другого сотрудника — в частности, бухгалтера.

Источник: Опендатабот

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