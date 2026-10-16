Суди розглянули щонайменше вісім справ про штрафи ТЦК для бухгалтерів компаній

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За останні три роки українські суди винесли щонайменше вісім рішень у справах щодо штрафів територіальних центрів комплектування, накладених на бухгалтерів підприємств за порушення правил ведення військового обліку. Судова практика показує, як суди оцінюють законність таких стягнень і за яких обставин підтримують позицію ТЦК або бухгалтерів.

У 75% справ суди стали на бік бухгалтерів та задовольнили їх позови. Ще в одній справі позов задовольнили частково. Лише в одному випадку бухгалтеру не вдалося оскаржити штраф — суд відмовив у задоволенні позову, повідомляє Опендатабот.

Перші два такі судові рішення датовані 2024 роком. Ще три рішення припадають на 2025 рік та стільки ж — на 2026-й.

У семи випадках ТЦК наклали на бухгалтерів штраф у розмірі 34 тис. грн за порушення правил ведення військового обліку. Ще в одному випадку сума сягнула 59,5 тис. грн.

Справи щодо штрафів для бухгалтерів розглядали суди у семи регіонах України. Найбільше рішень припадає на Хмельницьку область — дві справи. По одному рішенню знайдено у Дніпропетровській, Чернігівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Харківській та Київській областях.

Найчастіше суди ставали на бік бухгалтерів через те, що ТЦК не доводили конкретне порушення. У постановах могли зазначати загальні недоліки у веденні військового обліку, однак без пояснення, що саме, коли та щодо кого не зробив бухгалтер.

В інших випадках на бухгалтерів покладали відповідальність за організаційні питання, за які має відповідати керівник підприємства — наприклад, призначення працівника на заміну або оформлення відповідних наказів. Ще однією причиною — нестача доказів особистої вини бухгалтера: самого факту порушень військового обліку на підприємстві недостатньо, аби притягнути до відповідальності конкретного працівника.

Варто зазначити, що ведення військового обліку на підприємстві не є автоматично обов’язком бухгалтера. За організацію військового обліку відповідає керівник підприємства, а безпосередньо вести його має працівник, на якого покладено відповідні обов’язки. За правилами такі функції покладають на працівників служби персоналу. Втім на практиці окремого кадровика у компанії може не бути, тож відповідальним за військовий облік призначають іншого працівника — зокрема, бухгалтера.

Джерело: Опендатабот

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