Пригородные поезда в Украине задерживаются почти на шесть часов из-за сбоев в движении
В пятницу, 16 октября, из-за угроз безопасности и проблем с электроснабжением железнодорожной инфраструктуры было нарушено движение пригородных и региональных поездов в ряде областей Украины. Наибольшие задержки зафиксированы в Ровенской, Волынской и Житомирской областях — отдельные рейсы отстают от расписания почти на шесть часов, сообщила «Укрзализныця».
По утренним сообщениям перевозчика, наибольшие задержки зафиксированы на следующих маршрутах:
- №6333/6334 Сарны — Здолбунов-Пассажирский — 5 часов 45 минут, станция Костополь.
- №6451 Товкачевский — Коростень — 4 часа 46 минут, станция Потаповичи.
- №6356/6355 Ковель-Пассажирский — Здолбунов-Пассажирский — 4 часа 28 минут, станция Рожище.
- №6319 Сарны — Ковель-Пассажирский — 3 часа 19 минут, станция Ковель-Пассажирский.
- №6277 Самийловка — Днепр-Главный — 2 часа 52 минуты, станция Зайцево.
В «Укрзализныце» объясняют задержки на этих направлениях соображениями безопасности.
В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезд №6254 Шепетовка — Козятин-1 отправился со станции Полонное с задержкой на 1 час 45 минут.
Также железнодорожники сообщили об опозданиях других рейсов:
- №6242 Гребенка — Бахмач-Пассажирский — 59 минут.
- №802/801 Черновцы — Львов-Главный — 58 минут.
- №6809 Гребенка — Киев-Волынский — 49 минут.
- №862/861 Днепр-Главный — Запорожье-1 — 40 минут.
- №6251 Козятин-1 — Бердичев — 36 минут.
- №6015 Днепр-Главный — Пятихатки-Пассажирская — 28 минут.
- №6273 Помичная — Подольск — 27 минут.
- №6466/6465 Тимково — Пятихатки-Пассажирская — 22 минуты.
- №6255 Вапнярка — Одесса-Главная — 20 минут.
- №6022 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный — 15 минут по последнему доступному расписанию.
- №6252 Одесса-Главная — Вапнярка — 14 минут.
Кроме того, в Днепропетровской области из соображений безопасности задерживали поезд №6141 Синельниково-2 — Днепр-Главный на станции Яворницкое. На момент сообщения «Укрзализныци» продолжительность задержки не уточнялась.
Перевозчик подчеркивает, что из-за угроз с воздуха движение поездов может быть временно приостановлено. Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности.
«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров! Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ждите его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы», — предупредили в «Укрзализныце».
В компании отмечают, что продолжительность задержек может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и восстановления движения. Пассажирам рекомендуют следить за новыми сообщениями перевозчика.
Источник: «Укрзализныця»
Напомним, «Укрзализныця» уже установила более 280 мобильных укрытий для сотрудников.
Также «Укрзализныця» отменит ряд поездов с 20 октября 2026 года.
«Укрзализныця» изменила схему движения до Сум и Лозовой из-за обстрелов.
АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.
С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.