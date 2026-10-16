Пригородные поезда в Украине задерживаются почти на шесть часов из-за сбоев в движении

В пятницу, 16 октября, из-за угроз безопасности и проблем с электроснабжением железнодорожной инфраструктуры было нарушено движение пригородных и региональных поездов в ряде областей Украины. Наибольшие задержки зафиксированы в Ровенской, Волынской и Житомирской областях — отдельные рейсы отстают от расписания почти на шесть часов, сообщила «Укрзализныця».

По утренним сообщениям перевозчика, наибольшие задержки зафиксированы на следующих маршрутах:

№6333/6334 Сарны — Здолбунов-Пассажирский — 5 часов 45 минут, станция Костополь.

№6451 Товкачевский — Коростень — 4 часа 46 минут, станция Потаповичи.

№6356/6355 Ковель-Пассажирский — Здолбунов-Пассажирский — 4 часа 28 минут, станция Рожище.

№6319 Сарны — Ковель-Пассажирский — 3 часа 19 минут, станция Ковель-Пассажирский.

№6277 Самийловка — Днепр-Главный — 2 часа 52 минуты, станция Зайцево.

В «Укрзализныце» объясняют задержки на этих направлениях соображениями безопасности.

В Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях из-за отсутствия напряжения в контактной сети поезд №6254 Шепетовка — Козятин-1 отправился со станции Полонное с задержкой на 1 час 45 минут.

Также железнодорожники сообщили об опозданиях других рейсов:

№6242 Гребенка — Бахмач-Пассажирский — 59 минут.

№802/801 Черновцы — Львов-Главный — 58 минут.

№6809 Гребенка — Киев-Волынский — 49 минут.

№862/861 Днепр-Главный — Запорожье-1 — 40 минут.

№6251 Козятин-1 — Бердичев — 36 минут.

№6015 Днепр-Главный — Пятихатки-Пассажирская — 28 минут.

№6273 Помичная — Подольск — 27 минут.

№6466/6465 Тимково — Пятихатки-Пассажирская — 22 минуты.

№6255 Вапнярка — Одесса-Главная — 20 минут.

№6022 Кривой Рог-Главный — Днепр-Главный — 15 минут по последнему доступному расписанию.

№6252 Одесса-Главная — Вапнярка — 14 минут.

Кроме того, в Днепропетровской области из соображений безопасности задерживали поезд №6141 Синельниково-2 — Днепр-Главный на станции Яворницкое. На момент сообщения «Укрзализныци» продолжительность задержки не уточнялась.

Перевозчик подчеркивает, что из-за угроз с воздуха движение поездов может быть временно приостановлено. Пассажиров призывают соблюдать правила безопасности.

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен. Пожалуйста, соблюдайте правила эвакуации и немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию или отойдите на безопасное расстояние от железнодорожной инфраструктуры — более 200 метров! Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ждите его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет возобновлено только после устранения воздушной угрозы», — предупредили в «Укрзализныце».

В компании отмечают, что продолжительность задержек может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и восстановления движения. Пассажирам рекомендуют следить за новыми сообщениями перевозчика.

Источник: «Укрзализныця»

Напомним, «Укрзализныця» уже установила более 280 мобильных укрытий для сотрудников.

Также «Укрзализныця» отменит ряд поездов с 20 октября 2026 года.

«Укрзализныця» изменила схему движения до Сум и Лозовой из-за обстрелов.

АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.

С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.

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