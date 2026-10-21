В Николаевской области выявили незаконное получение государственных компенсаций на сумму более 2,5 млн грн в рамках программы «еВосстановление». Средства предназначались для возмещения ущерба за жилье, поврежденное в результате российских обстрелов.

6">По данным следствия, сельский голова, его заместитель и полицейский организовали оформление частично отремонтированной квартиры как полностью уничтоженной, чтобы получить средства по программе «еВосстановление». Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении.

6">В марте 2022 года российские обстрелы повредили коммунальную квартиру, которую полицейский использовал в качестве служебного жилья. В 2023 году её частично отремонтировали за счёт местного бюджета и благотворительных организаций.



6">По версии следствия, в 2024 году сельский голова и полицейский организовали получение компенсации за эту недвижимость как за уничтоженную. Для этого квартиру приватизировали, переоформили как индивидуальный жилой дом и изменили адрес, чтобы скрыть её прежний статус и проведённый ремонт.



6">Несмотря на техническое заключение об удовлетворительном состоянии основных конструкций, в феврале 2025 года комиссия во главе с заместителем сельского головы признала дом разрушенным и непригодным для проживания.



6">После утверждения соответствующих решений полицейский и его семья получили четыре жилищных сертификата на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. В январе 2026 года на них приобрели квартиру в Николаеве.6" id="cc">



6" id="cc">6 октября 2026 года сельскому голове и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, а полицейскому — в пособничестве в совершении этого преступления.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

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