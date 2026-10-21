W obwodzie mykolaivskim wykryto nielegalne uzyskanie państwowych odszkodowań w wysokości ponad 2,5 mln hrywien w ramach programu „eOdbudowa”. Środki te były przeznaczone na pokrycie strat związanych z mieszkaniami uszkodzonymi w wyniku rosyjskich ostrzałów.

6">Zgodnie z ustaleniami śledztwa sołtys, jego zastępca oraz policjant zorganizowali sfałszowanie dokumentacji, przedstawiając częściowo wyremontowane mieszkanie jako całkowicie zniszczone, aby uzyskać środki w ramach programu „e-Odbudowa”. Pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Mykołajowie wszystkim trzem postawiono zarzuty.

6">W marcu 2022 roku rosyjskie ostrzały uszkodziły mieszkanie komunalne, które policjant wykorzystywał jako mieszkanie służbowe. W 2023 roku została ona częściowo wyremontowana ze środków budżetu lokalnego oraz organizacji charytatywnych.



6">Według wersji śledczych, w 2024 roku sołtys i policjant zorganizowali uzyskanie odszkodowania za tę nieruchomość jako za zniszczoną. W tym celu mieszkanie sprywatyzowano, przekształcono w indywidualny dom mieszkalny i zmieniono adres, aby ukryć jego poprzedni status oraz przeprowadzony remont.



6">Pomimo ekspertyzy technicznej stwierdzającej zadowalający stan głównych konstrukcji, w lutym 2025 roku komisja pod przewodnictwem zastępcy sołtysa uznała dom za zniszczony i nienadający się do zamieszkania.



6">Po zatwierdzeniu odpowiednich decyzji policjant i jego rodzina otrzymali cztery certyfikaty mieszkaniowe o wartości ponad 2,5 miliona hrywien. W styczniu 2026 roku za te środki zakupiono mieszkanie w Mikołajowie.6" id="cc">



6" id="cc">6 października 2026 r. sołtysowi i jego zastępcy postawiono zarzuty nadużycia stanowiska, a policjantowi – pomocnictwa w popełnieniu tego przestępstwa.

Informację tę podano z powołaniem się na centrum prasowe Biura Prokuratora Generalnego.

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