尼古拉耶夫州有人通过“e-恢复”计划非法获取了超过250万格里夫纳

在尼古拉耶夫州，调查人员发现有人通过“e重建”计划非法获取了超过250万格里夫纳的国家补偿金。这笔资金原本用于补偿因俄罗斯炮击而受损的住房损失。

6">据调查显示，一名村长、其副手及一名警察合谋，将一处仅部分修缮的公寓伪装成完全损毁的状态，以此骗取“e重建”计划的资金。在尼古拉耶夫州检察院的程序指导下，这三人均已被通知涉嫌犯罪。

6">2022年3月，俄罗斯炮击损坏了一套公租房，该警察曾将其用作公务住房。 2023年，该公寓由地方财政预算和慈善组织出资进行了部分修缮。



6">据调查称，2024年，村长和该名警察合谋，将该房产作为被毁房产申请赔偿。 为此，他们将该公寓私有化，将其重新登记为个人住宅，并更改了地址，以掩盖其原有性质及已进行的修缮。



6">尽管技术鉴定报告显示主要结构状况良好，但2025年2月，由村长副手领导的委员会仍认定该房屋已损毁且不适宜居住。



6">相关决议获批后，该警察及其家人获得了四份总价值超过250万格里夫纳的住房证书。2026年1月，他们用这些证书在尼古拉耶夫市购买了一套公寓。6" id="cc">



6" id="cc">2026年10月6日，村长及其副村长被通知涉嫌滥用职权，该警察则被通知涉嫌协助实施该犯罪。

据总检察长办公室新闻中心报道。

针对来自被占领土的内部流离失所者，“e-重建”计划的款项发放已启动。

首批家庭已通过“e-重建”计划完成了住房建设。

2026年针对流离失所者的援助新规定。

国内流离失所者申请生活补助的材料提交期限再延长一个月。现在，申请补助的截止日期为2026年6月1日。

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