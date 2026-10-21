В кафе Киева и Запорожья разоблачили продажу наркотиков под видом сладостей

Правоохранители предъявили подозрения пятерым участникам группы, которые, по версии следствия, организовали продажу наркотических средств и психотропных веществ через сеть кофеен в Киеве и Запорожье. Запрещенные вещества маскировали под напитки и сладости.

Как установило следствие, «с декабря 2025 года группа продавала запрещенные вещества в кофейнях. Под видом обычных напитков и сладостей посетителям предлагали чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом, психотропными веществами, а также электронные сигареты с запрещенным содержанием».

По информации ОГП, продукцию поставляли из-за рубежа, а между заведениями распределяли почтовыми отправлениями.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с содержанием психотропного вещества, деньги, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.

Подозреваемому в организации схемы инкриминируют контрабанду наркотиков и организацию их незаконного сбыта (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Другим четырём — незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одной подозреваемой — ночной домашний арест.

По инкриминируемым статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики.

Напомним, 26-летний мужчина, отбывавший наказание в исправительном центре недалеко от Харькова, пытался пронести на территорию учреждения каннабис и психотропное вещество PVP.



Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.

Окружная прокуратура города Сумы направила в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в подготовке к сбыту наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

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