В кафе Киева и Запорожья разоблачили продажу наркотиков под видом сладостей
Правоохранители предъявили подозрения пятерым участникам группы, которые, по версии следствия, организовали продажу наркотических средств и психотропных веществ через сеть кофеен в Киеве и Запорожье. Запрещенные вещества маскировали под напитки и сладости.
Как установило следствие, «с декабря 2025 года группа продавала запрещенные вещества в кофейнях. Под видом обычных напитков и сладостей посетителям предлагали чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом, психотропными веществами, а также электронные сигареты с запрещенным содержанием».
По информации ОГП, продукцию поставляли из-за рубежа, а между заведениями распределяли почтовыми отправлениями.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с содержанием психотропного вещества, деньги, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.
Подозреваемому в организации схемы инкриминируют контрабанду наркотиков и организацию их незаконного сбыта (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Другим четырём — незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одной подозреваемой — ночной домашний арест.
По инкриминируемым статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики.
Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя Нового Роздола, которого обвиняют в приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Общая масса изъятых веществ, по данным дела, превышает 1,2 кг.