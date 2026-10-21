Жители оккупированного Донецка жалуются на годовое отсутствие воды и конфликты
Во временно оккупированном Донецке жители многоквартирных домов оказались в условиях критического коммунального кризиса из-за длительного отсутствия водоснабжения, которое прекратилось около года назад.
По словам местных жителей, отсутствие питьевой и технической воды привело к существенному обострению социальной напряжённости среди гражданского населения. Борьба за доступ к ограниченным водным ресурсам вызывает постоянные острые споры и конфликты между соседями. Донецчане отмечают, что бытовая ситуация стала критической и перерастает в открытые противостояния в пределах отдельных домов.
Источник: Цензор.НЕТ.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Бердянске по водопроводу горожанам подают техническую воду, непригодную для бытового использования.
Так называемый «первый вице-премьер» Андрей Чертков объявил о намерении использовать шахтные воды для обеспечения населения во временно оккупированных районах на фоне продолжающегося дефицита водоснабжения.