Демограф заявил, что население Украины сократилось до 28,5 млн человек

Численность населения Украины сократилась до 28,5 млн человек. Одной из причин этого является выезд граждан за границу, а миграционные процессы в последнее время еще больше осложнили демографическую ситуацию, отметила демограф.

По словам Либановой, за последний период Украина потеряла 2 миллиона человек. Главной причиной такого сокращения стал выезд людей за границу, а не гибель в результате боевых действий.

«Слава Богу, это не столько из-за гибели, сколько все-таки из-за выезда. Почему я говорю, что слава Богу? Потому что как бы там ни было, эти люди остались живы», — отметила она.

Демограф подчеркнула, что граждане, выехавшие за границу, имеют возможность вернуться домой. Даже если этого не произойдет, они все равно останутся украинцами, в отличие от погибших, которых уже невозможно вернуть.

Напомним, что международные партнеры продолжают поддерживать граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабной войны.

Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова, сообщается со ссылкой на Украинский женский конгресс.

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