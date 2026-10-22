Liczba ludności Ukrainy spadła do 28,5 mln osób. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest wyjazd obywateli za granicę, a procesy migracyjne w ostatnim czasie jeszcze bardziej pogorszyły sytuację demograficzną – zauważyła demografka.

Według Libanowej w ostatnim okresie Ukraina straciła 2 miliony mieszkańców. Główną przyczyną tego spadku był wyjazd ludzi za granicę, a nie ofiary śmiertelne w wyniku działań wojennych.

„Dzięki Bogu, nie wynika to tak bardzo ze zgonów, ile jednak z wyjazdu. Dlaczego mówię, że dzięki Bogu? Ponieważ, jakkolwiek by na to nie patrzeć, ci ludzie pozostali przy życiu” – zaznaczyła.

Demografka podkreśliła, że obywatele, którzy wyjechali za granicę, mają szansę powrócić do domu. Nawet jeśli tak się nie stanie, nadal będą Ukraińcami, w przeciwieństwie do poległych, których już nie da się przywrócić do życia.

Przypomnijmy, że międzynarodowi partnerzy nadal wspierają obywateli Ukrainy, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju z powodu wojny na pełną skalę.

Stwierdziła to dyrektorka Instytutu Demografii i Badań nad Jakością Życia Ella Libanowa, jak podano z powołaniem się na Ukraiński Kongres Kobiet.

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