Зеленский объяснил смысл российского удара кассетной ракетой по Печерску

В ночь на 22 октября войска РФ применили против Киева три баллистические ракеты с кассетными боеголовками, одна из которых попала в Печерский район между Киево-Печерской лаврой и Свято-Введенским монастырём. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, выбор оружия с радиусом поражения до 400 метров и гражданского района, в котором не было никаких военных объектов, был сознательным стремлением нанести максимальные потери и разрушения гражданскому населению. В результате взрыва кассетных боеприпасов в воздухе были повреждены здания монастыря, жилые дома, магазины и кафе, что, по словам Президента, подтверждает отсутствие у РФ намерений прекратить боевые действия.

Источник: Telegram Зеленского.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 22 октября был повреждён Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По сообщениям, ранения получили двое прихожан. По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Сведений об их состоянии пока нет.

В ночь на 22 октября в результате комбинированной российской атаки на Киев был поврежден ритейл-парк «Почайна». Удар пришелся на несколько магазинов на территории торгового комплекса.

Магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве временно приостановил работу из-за повреждений, полученных в результате баллистической атаки в ночь на 22 октября. В настоящее время магазин не обслуживает покупателей.

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