Операция «Карфаген»: НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения бывшему главе департамента Офиса генерального прокурора

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения бывшему руководителю одного из департаментов Офиса Генерального прокурора. Его подозревают в участии в преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной спецоперации «Карфаген», которая касалась незаконного «крышевания» мошеннических колл-центров.

По данным следствия, бывший чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы. Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств.

Кроме того, в его обязанности, по версии следствия, входило обеспечение общей безопасности и конспирации участников преступной организации, а также привлечение других лиц к противоправной деятельности.

Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 255 — участие в преступной организации;

ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 — пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности преступной организации.

Операция «Карфаген» направлена на ликвидацию преступной организации, которая систематически обеспечивала незаконную защиту сети мошеннических колл-центров по всей Украине.

По данным следствия, лидером группировки был один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

За ежемесячную плату участники организации, как утверждают правоохранители, гарантировали владельцам нелегальных колл-центров защиту от уголовного преследования и блокирование расследований.

Расследование продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к функционированию схемы. Выдвинутые подозрения являются процессуальными решениями и не означают доказательства вины до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.

Об этом сообщили НАБУ и САП.

Напомним, что уволенная начальница отдела Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич, которая является родной сестрой Сергея Кропивы — главного подозреваемого в расследовании НАБУ «Карфаген», причастна к «наезду» на производителя куриного мяса в Черкасской области.

Напомним, водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн по делу «Карфаген».

Прокурор САП опроверг, что Кропива находился в командировке во Львове.

Фигурант расследования НАБУ прокурор Кропива в 42 года через суд добился пенсии в 300 тысяч.

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