Операция «Карфаген»: НАБУ и САП сообщили о предъявлении подозрения бывшему главе департамента Офиса генерального прокурора
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о предъявлении подозрения бывшему руководителю одного из департаментов Офиса Генерального прокурора. Его подозревают в участии в преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной спецоперации «Карфаген», которая касалась незаконного «крышевания» мошеннических колл-центров.
По данным следствия, бывший чиновник играл одну из ключевых ролей в функционировании преступной схемы. Он непосредственно отвечал за коммуникацию с представителями нелегальных колл-центров и систематическое получение от них денежных средств.
Кроме того, в его обязанности, по версии следствия, входило обеспечение общей безопасности и конспирации участников преступной организации, а также привлечение других лиц к противоправной деятельности.
Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды превышает 1 млрд грн.
Действия подозреваемого квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 255 — участие в преступной организации;
- ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 — пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к деятельности преступной организации.
Операция «Карфаген» направлена на ликвидацию преступной организации, которая систематически обеспечивала незаконную защиту сети мошеннических колл-центров по всей Украине.
По данным следствия, лидером группировки был один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.
За ежемесячную плату участники организации, как утверждают правоохранители, гарантировали владельцам нелегальных колл-центров защиту от уголовного преследования и блокирование расследований.
Расследование продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать всех причастных к функционированию схемы. Выдвинутые подозрения являются процессуальными решениями и не означают доказательства вины до вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Об этом сообщили НАБУ и САП.
Напомним, что уволенная начальница отдела Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич, которая является родной сестрой Сергея Кропивы — главного подозреваемого в расследовании НАБУ «Карфаген», причастна к «наезду» на производителя куриного мяса в Черкасской области.
Напомним, водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн по делу «Карфаген».
Прокурор САП опроверг, что Кропива находился в командировке во Львове.
Фигурант расследования НАБУ прокурор Кропива в 42 года через суд добился пенсии в 300 тысяч.