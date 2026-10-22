乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院宣布，对总检察长办公室某部门的前负责人提出指控。 该官员涉嫌参与一个犯罪组织，该组织是在针对为诈骗呼叫中心提供非法“庇护”的大规模“迦太基”专项行动中被查获的。

据调查显示，该前官员在该犯罪运作中扮演了关键角色之一。他直接负责与非法呼叫中心代表的联络，并系统性地从其处收取资金。

此外，据调查方称，其职责还包括确保犯罪组织成员的整体安全与保密，以及拉拢他人参与非法活动。

已记录在案的非法所得总额超过10亿格里夫纳。

嫌疑人行为被定性为违反《乌克兰刑法典》以下条款：

第255条 第3 款 ——参与犯罪组织；

第27条第5款及第368条第4款——协助公职人员获取非法利益。

目前，调查工作仍在进行中。执法部门正在查明其他参与该犯罪组织活动的人员。

“迦太基”行动旨在摧毁一个犯罪组织，该组织曾系统性地为遍布乌克兰各地的诈骗呼叫中心网络提供非法庇护。

据调查显示，该团伙的头目是总检察长办公室下属某部门的一名负责人。

据执法部门称，该组织成员通过收取月费，向非法呼叫中心的所有者保证，可使其免受刑事起诉并阻挠调查。

调查仍在进行中，执法部门继续查明所有参与该犯罪网络运作的人员。所提出的嫌疑仅为程序性决定，并不意味着在法院作出有罪判决并生效前已证明其有罪。

乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）通报了这一情况。

需要指出的是，已被解职的切尔卡瑟州检察院部门负责人维多利亚·迪迪奇——她是谢尔盖·克罗皮瓦 ——即NABU“迦太基”调查中的主要嫌疑人——的亲妹妹，曾卷入针对切尔卡瑟州某鸡肉生产商的“打压”事件。

需要指出的是，克罗皮瓦的司机已在“迦太基”案中以300万格里夫纳保释金获释。

国家反腐败局（SAPO）检察官否认克罗皮瓦当时正在利沃夫出差。

作为国家反腐败局调查对象的克罗皮瓦检察官，年仅42岁便通过法院诉讼获得了30万格里夫纳的养老金。

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