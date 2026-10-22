В Киеве возобновили движение по Южному мосту в направлении правого берега

В Киеве возобновили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

В то же время в случае объявления красного уровня опасности движение по мосту будет полностью остановлено в обоих направлениях.

Об этом сообщает КМВА.

Напомним, что Южный мост в Киеве перекрыли из-за угрозы российского удара.

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