В Киеве возобновили движение по Южному мосту в направлении правого берега
В Киеве возобновили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.
В то же время в случае объявления красного уровня опасности движение по мосту будет полностью остановлено в обоих направлениях.
Об этом сообщает КМВА.
Напомним, что Южный мост в Киеве перекрыли из-за угрозы российского удара.
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