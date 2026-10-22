W Kijowie przywrócono ruch na Moście Południowym w kierunku prawego brzegu
W Kijowie przywrócono ruch na Moście Południowym z lewego na prawy brzeg.
Jednocześnie w przypadku ogłoszenia czerwonego poziomu zagrożenia ruch na moście zostanie całkowicie wstrzymany w obu kierunkach.
Informację tę przekazała Kijowska Administracja Miejska.
Przypomnijmy, że Most Południowy w Kijowie został zamknięty z powodu zagrożenia rosyjskim atakiem.
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