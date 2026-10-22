W Kijowie przywrócono ruch na Moście Południowym w kierunku prawego brzegu

W Kijowie przywrócono ruch na Moście Południowym z lewego na prawy brzeg.

Jednocześnie w przypadku ogłoszenia czerwonego poziomu zagrożenia ruch na moście zostanie całkowicie wstrzymany w obu kierunkach.

Informację tę przekazała Kijowska Administracja Miejska.

Przypomnijmy, że Most Południowy w Kijowie został zamknięty z powodu zagrożenia rosyjskim atakiem.

Most Południowy pod ostrzałem: jak powstała jedna z kluczowych arterii komunikacyjnych Kijowa.

Wideo: Rosja zaatakowała Most Południowy w Kijowie podczas kursowania metra.

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