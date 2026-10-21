W tymczasowo okupowanym Doniecku mieszkańcy budynków wielorodzinnych znaleźli się w sytuacji krytycznego kryzysu komunalnego z powodu długotrwałego braku dostaw wody, które ustały około roku temu.

Według lokalnych mieszkańców brak wody pitnej i użytkowej doprowadził do znacznego nasilenia napięć społecznych wśród ludności cywilnej. Walka o dostęp do ograniczonych zasobów wodnych powoduje ciągłe ostre spory i konflikty między sąsiadami. Mieszkańcy Doniecka zaznaczają, że sytuacja bytowa stała się krytyczna i przeradza się w otwarte starcia w obrębie poszczególnych budynków.

Źródło: Censor.NET.

Wcześniej informowano, że w tymczasowo okupowanym Berdiańsku mieszkańcom dostarcza się przez sieć wodociągową wodę techniczną, która nie nadaje się do użytku domowego.

Tak zwany „pierwszy wicepremier” Andrij Ciertkow ogłosił zamiar wykorzystania wód kopalnianych do zaopatrzenia ludności w tymczasowo okupowanych rejonach w związku z utrzymującym się niedoborem wody.

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