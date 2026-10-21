Мешканці окупованого Донецька скаржаться на річну відсутність води та конфлікти

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У тимчасово окупованому Донецьку жителі багатоквартирних будинків опинилися в умовах критичної комунальної кризи через тривалу відсутність водопостачання, яке припинилося близько року тому.

За словами місцевих мешканців, відсутність питної та технічної води призвела до суттєвого загострення соціальної напруги серед цивільного населення. Боротьба за доступ до обмежених водних ресурсів спричиняє постійні гострі суперечки та конфлікти між сусідами. Донеччани зазначають, що побутова ситуація стала критичною і переростає у відкриті протистояння в межах окремих будинків.

Джерело: Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську через водогін городянам подають технічну воду, яка не придатна для побутового використання.

Так званий «перший віцепрем’єр» Андрій Чертков оголосив про намір використовувати шахтні води для забезпечення населення у тимчасово окупованих районах на фоні триваючого дефіциту водопостачання.

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