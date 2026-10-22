Лубинец заявил о приближении эвакуации из оккупированных Олешек

В временно оккупированных Олешках в Херсонской области ситуация приблизилась к гуманитарной катастрофе.

Местные жители страдают от нехватки еды и лекарств, а также постоянно рискуют жизнью.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что люди в городе фактически умирают из-за критических условий.

По его словам, Украина находится на завершающем этапе подготовки к эвакуации граждан, нуждающихся в помощи. Речь идет о тысячах мирных жителей, в том числе детей.

Лубинец добавил, что украинская сторона продолжает ежедневные сложные переговоры с Россией по поводу эвакуации. Тем временем местным жителям помогают выжить Вооруженные силы Украины.

Источник: Дмитрий Лубинец, интервью РБК-Украина.

Россия подготовила информационную провокацию, направленную на сокрытие военных преступлений во временно оккупированных Олешках Херсонской области и дискредитацию Сил обороны Украины. Для этого Москва планирует провести так называемый «международный телемост» 22 октября 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

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