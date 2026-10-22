W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim sytuacja zbliża się do katastrofy humanitarnej.

Mieszkańcy cierpią z powodu braku żywności i leków, a także nieustannie narażają swoje życie na niebezpieczeństwo.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec oświadczył, że ludzie w mieście praktycznie umierają z powodu krytycznych warunków.

Według niego Ukraina znajduje się na końcowym etapie przygotowań do ewakuacji obywateli potrzebujących pomocy. Chodzi o tysiące cywilów, w tym dzieci.

Lubinec dodał, że strona ukraińska kontynuuje codzienne, trudne negocjacje z Rosją w sprawie ewakuacji. Tymczasem Siły Zbrojne Ukrainy pomagają lokalnym mieszkańcom przetrwać.

Źródło: Dmytro Lubinec, wywiad dla RBC-Ukraina.

Rosja przygotowała prowokację informacyjną mającą na celu ukrycie zbrodni wojennych w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim oraz zdyskredytowanie Sił Obronnych Ukrainy. W tym celu Moskwa planuje zorganizować tzw. „międzynarodową telekonferencję” 22 października 2026 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z papieżem Lewem XIV poruszył kwestię sytuacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim. Głowa państwa wyraziła nadzieję, że uda się dostarczyć do miasta pomoc humanitarną, a cywilów – bezpiecznie ewakuować.

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