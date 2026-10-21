Зеленский выступил за переговоры с Трампом и Путиным с участием Украины

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что российская сторона регулярно сообщает о якобы успешных операциях на фронте. Однако, по словам президента Украины, эти заявления не соответствуют реальной ситуации на поле боя. «Это уже не первый раз, когда они заявляют о проведении успешных операций на поле боя. В 2026 году у них нет успехов. Они не выигрывают на поле боя, поэтому хотят использовать любое давление, чтобы вытеснить нас с нашей же земли», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что Россия продолжает массированные атаки на Украину, используя, в частности, иранские дроны и баллистические ракеты. По мнению президента, такие удары направлены на то, чтобы посеять хаос в стране. В то же время Зеленский признал, что украинцы устали от войны и хотят, чтобы она закончилась как можно скорее. Однако, подчеркнул он, это не означает, что Украина должна просто отказаться от своих территорий и домов.

Украина поддерживает прекращение огня

Зеленский заявил, что Украина готова двигаться по дипломатическому пути. Он поддержал идею прекращения огня, с которой выступил президент США Дональд Трамп.

По словам украинского президента, переговоры следует начинать с нынешних позиций сторон на фронте. После прекращения огня можно будет перейти к обсуждению других шагов и деталей мирного плана. «Есть хорошая идея о прекращении огня, которую предложил президент Трамп, и я её поддерживаю. Считаю, что нам нужно начать с того места, где мы находимся сейчас, и перейти на дипломатический путь. И тогда, на тактическом уровне, мы найдем путь к мирному плану и т. д. Это важно», — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что прекращение боевых действий само по себе не гарантирует прочного мира. Украине нужны механизмы защиты, которые не позволят России или другому агрессору вновь начать войну. «Мир, но с гарантиями безопасности, которые не дадут ни малейшего шанса любому агрессору в будущем вернуться с агрессией. Это главное для нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Мирное соглашение могут вынести на референдум

Зеленский также заявил, что в случае достижения мирного соглашения украинский парламент должен поддержать проведение референдума. На нём граждане Украины смогут решить, одобряют ли они предложенные условия мира.

В то же время перед таким голосованием стороны должны провести переговоры и согласовать положения будущего соглашения. Президент подчеркнул, что особенно сложными могут оказаться вопросы территорий, по которым у Украины и России существуют принципиальные разногласия.

Зеленский призвал не принимать решений без Украины

Президент Украины выступил за трехсторонние переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и российского лидера. По его словам, к такому формату желательно привлечь и европейских партнеров.

Зеленский заявил, что готов обсуждать различные вопросы и участвовать в переговорах в любом формате. Однако он подчеркнул, что Украина должна быть непосредственным участником всех обсуждений, касающихся ее будущего. «Я всегда говорил, что открыт для переговоров в любом формате и по любым вопросам, но не говорите о нас без нас», — подчеркнул президент.

Таким образом, Зеленский подтвердил готовность Украины к дипломатическому урегулированию войны. Среди ключевых условий он назвал прекращение огня, надежные гарантии безопасности, участие Украины в переговорах и возможность вынести мирное соглашение на референдум. В то же время конкретные условия будущего соглашения ещё должны стать предметом переговоров. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.