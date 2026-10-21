Зеленський виступив за переговори з Трампом і Путіним за участю України

Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що російська сторона регулярно повідомляє про нібито успішні операції на фронті. Однак, за словами президента України, ці заяви не відповідають реальній ситуації на полі бою. «Це вже не перший раз, коли вони заявляють про проведення успішних операцій на полі бою. У 2026 році у них немає успіхів. Вони не виграють на полі бою, тому хочуть використати будь-який тиск, щоб витіснити нас із нашої ж землі», — сказав Зеленський.

Він також заявив, що Росія продовжує масовані атаки по Україні, використовуючи, зокрема, іранські дрони та балістичні ракети. На думку президента, такі удари мають на меті посіяти хаос у країні. Водночас Зеленський визнав, що українці втомилися від війни й хочуть, щоб вона закінчилася якнайшвидше. Проте, наголосив він, це не означає, що Україна має просто відмовитися від своїх територій і домівок.

Україна підтримує припинення вогню

Зеленський заявив, що Україна готова рухатися дипломатичним шляхом. Він підтримав ідею припинення вогню, яку запропонував президент США Дональд Трамп.

За словами українського президента, переговори варто починати з нинішніх позицій сторін на фронті. Після припинення вогню можна буде перейти до обговорення інших кроків і деталей мирного плану. «Є гарна ідея про припинення вогню, яку запропонував президент Трамп, і я її підтримую. Вважаю, що нам треба почати там, де ми стоїмо зараз, і перейти на дипломатичний шлях. І тоді, на тактичному рівні, ми знайдемо шлях щодо мирного плану тощо. Це важливо», — зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що припинення бойових дій саме по собі не гарантує тривалого миру. Україна потребує механізмів захисту, які не дозволять Росії або іншому агресору знову розпочати війну. «Мир, але з гарантіями безпеки, які не дадуть жодного шансу будь-якому агресору у майбутньому повернутися з агресією. Це головне для нашого народу», — наголосив глава держави.

Мирну угоду можуть винести на референдум

Зеленський також заявив, що в разі досягнення мирної угоди український парламент має підтримати проведення референдуму. На ньому громадяни України зможуть вирішити, чи схвалюють вони запропоновані умови миру.

Водночас перед таким голосуванням сторони мають провести переговори та узгодити положення майбутньої угоди. Президент наголосив, що особливо складними можуть бути питання територій, щодо яких Україна та Росія мають принципові розбіжності.

Зеленський закликав не ухвалювати рішень без України

Президент України виступив за тристоронні переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та російського лідера. За його словами, до такого формату бажано залучити й європейських партнерів.

Зеленський заявив, що готовий обговорювати різні питання та брати участь у переговорах у будь-якому форматі. Однак він наголосив, що Україна має бути безпосередньою учасницею всіх обговорень, які стосуються її майбутнього. «Я завжди казав, що відкритий до перемовин у будь-якому форматі і щодо будь-яких питань, але не говоріть про нас без нас», — підкреслив президент.

Отже, Зеленський підтвердив готовність України до дипломатичного врегулювання війни. Серед ключових умов він назвав припинення вогню, надійні гарантії безпеки, участь України в переговорах і можливість винести мирну угоду на референдум. Водночас конкретні умови майбутньої домовленості ще мають бути предметом переговорів. Про це в етері американського телеканалу Fox News заявив Президент України Володимир Зеленський.

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.