«Укрзализныця» продлевает маршрут поезда «Интерсити+» из Киева в Трускавец

«Укрзализныця» продлевает маршрут поезда «Интерсити+» № 743 по направлению Дарница — Львов до бальнеологического курорта Трускавец с прохождением через Дрогобыч. Первый рейс по обновленному расписанию отправляется 23 октября, а билеты уже доступны в продаже.

Расширение маршрута приурочено к началу осенних школьных каникул и призвано обеспечить комфортные условия для семейных поездок и перевозки детских групп. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды.

Со станции Дарница поезд будет отправляться в 05:50, с вокзала Киев-Пассажирский — в 06:15, прибывая в Трускавец в 13:45. В обратном направлении отправление из Трускавца предусмотрено в 14:30 с прибытием в столицу в 22:28. По пути следования запланированы остановки на станциях Дубно, Подзамче, Львов и Дрогобыч.

Источник: «Укрзализныця».

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