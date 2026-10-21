Ukrzaliznytsia przedłuża trasę pociągu Intercity+ z Kijowa do Truskawca

„Ukrzaliznytsia” przedłuża trasę pociągu Intercity+ nr 743 na trasie Darnytsia – Lwów do uzdrowiska Truskawiec, z przejazdem przez Drohobycz. Pierwszy pociąg zgodnie z nowym rozkładem odjedzie 23 października, a bilety są już dostępne w sprzedaży.

Rozszerzenie trasy zbiega się z początkiem jesiennych ferii szkolnych i ma na celu zapewnienie komfortowych warunków dla rodzinnych podróży oraz przewozu grup dziecięcych. Pociąg będzie kursował codziennie, z wyjątkiem wtorków i śród.

Ze stacji Darnyca pociąg odjeżdża o godz. 05:50, z dworca Kijów-Pasażerski — o godz. 06:15, a do Truskawca dociera o godz. 13:45. W kierunku powrotnym odjazd z Truskawca przewidziano na godz. 14:30, a przyjazd do stolicy na godz. 22:28. Na trasie planowane są przystanki na stacjach Dubno, Pidzamcze, Lwów i Drohobycz.

Źródło: Ukrzaliznytsia.

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