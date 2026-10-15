«Энергоатом» избрал новых членов правления по финансовым и правовым вопросам

Наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» определил победителей независимых конкурсных отборов на должности членов правления, ответственных за финансовую и правовую сферы деятельности компании. Финансовый блок возглавит Антон Яковенко, а за правовые вопросы будет отвечать Алена Перепелица.

Победителем конкурса на должность члена правления по финансовым вопросам (CFO) стал Антон Яковенко. Должность члена правления по правовым вопросам (CLO) займет Алена Перепелица.

Конкурсные процедуры проводились при поддержке международных компаний по подбору руководителей высшего звена Korn Ferry и Odgers. Официальное назначение кандидатов состоится после завершения всех юридических процедур, предусмотренных законодательством и внутренними корпоративными документами компании.

Антон Яковенко имеет более 20 лет управленческого опыта в крупных украинских и международных компаниях. В настоящее время он занимает должность генерального директора Agricom Group.

Ранее Яковенко возглавлял Agrii Ukraine и Terra Food Group, а также занимал должность финансового директора Roshen Group. Свою карьеру он начал в компании KPMG.

Антон Яковенко имеет квалификацию ACCA и сертификат по корпоративному управлению Украинской академии корпоративного управления (UCGA). За время своей профессиональной деятельности он привлек и реструктурировал финансирование на сумму более 400 миллионов долларов США.

На посту финансового директора «Энергоатома» Яковенко будет отвечать за финансовую устойчивость оператора атомных электростанций, управление капиталом, прозрачность деятельности, инвестиционную готовность и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Алена Перепелица имеет более 20 лет опыта в сфере корпоративного и регуляторного права. Значительная часть её профессиональной деятельности связана с юридическим сопровождением крупных предприятий нефтегазовой отрасли.

В настоящее время Перепелица занимает должность директора по правовым и регуляторным вопросам АО «Укргаздобыча». До этого она более двух десятилетий занимала руководящие должности в юридическом блоке АО «Укрнафта».

В правлении «Энергоатома» она будет курировать судебную и претензионную деятельность, соблюдение регуляторных требований, корпоративное управление и юридическую защиту интересов оператора атомных электростанций.

Председатель наблюдательного совета компании Румина Велши и председатель комитета по назначениям Мэтью Мюррей подчеркнули, что при отборе кандидатов учитывались их профессиональные достижения и добросовестность. По их словам, это должно способствовать построению подотчетной системы управления оператором атомных электростанций.

Ранее наблюдательный совет «Энергоатома» уже определил победителей конкурсов на должности председателя правления (CEO) и члена правления по ядерной безопасности и эксплуатации (CNO).

В то же время продолжается конкурсный отбор на должности руководителей по вопросам управления персоналом (CPO) и коммерческой деятельности (CCO).

Кроме того, компания готовится объявить конкурс на должность генерального инспектора, который будет осуществлять независимый внутренний надзор за радиационной безопасностью.

Об этом сообщает пресс-служба АО «НАЭК «Энергоатом».

Ранее наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» признал победителем конкурсного отбора на должность председателя правления компании генерального директора АО «Укргаздобыча» Юрия Ткачука. Членом правления по ядерной безопасности и эксплуатации избран Павел Павлишин, который в течение десяти лет возглавлял Ровенскую АЭС.

Наблюдательный совет «Энергоатома» анонсировал независимую проверку после обысков НАБУ и САП по делу «Мидас».

Временно исполняющий обязанности председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Павел Ковтонюк за время пребывания в должности заработал 5,64 млн грн.

Читай нас в