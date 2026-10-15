Петиция о годовой отсрочке от мобилизации после рождения ребенка не набрала необходимого количества голосов

Петиция на сайте Кабинета Министров Украины с призывом предоставить мужчинам право на отсрочку от мобилизации сроком на один год после рождения ребенка не набрала необходимого количества голосов. По состоянию на 15 октября инициативу поддержали около 2,1 тысячи граждан из 25 тысяч, необходимых для ее рассмотрения правительством.

В тексте обращения автор подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает право на отсрочку от мобилизации для военнообязанных, на иждивении которых находятся трое и более детей. В то же время, по его мнению, семьи могут опасаться рожать первого или второго ребенка из-за риска мобилизации мужа.

«Согласно действующему законодательству (ст. 23 закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), право на отсрочку имеют военнообязанные, на иждивении которых находятся трое и более детей. Однако в нынешних реалиях семьи просто боятся рожать первого или второго ребенка. Главный страх молодых матерей — остаться наедине с младенцем на руках без физической, моральной и финансовой поддержки мужа, если его мобилизуют сразу после рождения ребенка», — говорится в петиции.

Автор обращения призвал инициировать разработку и безотлагательное внесение в Верховную Раду Украины законопроекта об изменениях в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Предложение предусматривает гарантированное право мужчин на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации сроком на один год с момента рождения ребенка.

Однако из-за того, что петиция не набрала необходимых 25 тысяч голосов, она не получила достаточной поддержки для рассмотрения в установленном порядке.

Ранее, 13 августа, петиция на сайте Кабинета Министров с призывом сохранить отсрочки от мобилизации для многодетных родителей набрала необходимое количество голосов.

В ответе на это обращение премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что правительство разделяет позицию о необходимости должного учета социальных последствий возможных законодательных изменений в отношении отсрочки от мобилизации для многодетных семей.

В то же время ранее на правительственном сайте регистрировалась и противоположная инициатива — отменить право на отсрочку для мужчин, воспитывающих троих и более детей. Она также не набрала необходимых 25 тысяч голосов, хотя вызвала значительный резонанс в социальных сетях.

Таким образом, вопрос об отсрочках от мобилизации для родителей остается предметом общественного обсуждения, а предложение ввести годовую отсрочку после рождения ребенка пока не набрало необходимой поддержки на правительственной платформе.

Согласно информации на правительственной платформе, петиция была зарегистрирована 14 июля.

С 1 октября военнообязанные с действующей отсрочкой смогут обращаться в ЦНАП для её продления, когда до окончания срока действия останется 30 дней или меньше. Если обратиться раньше, система не примет заявление на продление по тому же основанию. В то же время большинство отсрочек и в дальнейшем продлеваются автоматически, если право на них подтверждается через государственные реестры.

Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации непосредственно через приложение «Резерв+». Система автоматически проверяет необходимые данные.

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