В Тернополе 20-летнего молодого человека подозревают в краже телефона у водителя маршрутки
В Тернополе правоохранители установили личность человека, предположительно причастного к краже телефона у водителя маршрутного такси. В полицию обратился потерпевший, который оценил стоимость похищенного имущества в 7 тысяч гривен. Им, по данным правоохранителей, мог завладеть 20-летний местный житель.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Тернопольского райуправления полиции установили, что к краже причастен ранее 20-летний житель областного центра, который уже не впервые попадает в поле зрения полицейских за имущественные преступления. Злоумышленник ехал в маршрутном такси и заметил, что водитель, выйдя из салона, оставил на панели свой телефон. Незаметно для других пассажиров вор забрал чужое имущество.
По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 185 Уголовного кодекса страны. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения, сообщила полиция Тернопольской области.
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