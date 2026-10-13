Кабмин утвердил новые правила учета жилья для военнослужащих

Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, разработанный Министерством обороны. Документ предусматривает, что военнослужащие смогут становиться на квартирный учет по месту прохождения службы независимо от места регистрации.

Законопроект позволит военнослужащим и членам их семей становиться на квартирный учет непосредственно по месту прохождения службы.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Новая норма призвана устранить правовую коллизию, из-за которой военные лишились возможности становиться на квартирный учет по месту службы после отмены права регистрировать место жительства по адресу воинской части.

Законопроект не будет распространяться на военнослужащих Службы безопасности Украины. После одобрения правительством документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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