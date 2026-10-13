ВАКС продлил процессуальные полномочия бывшего мэра Одессы Труханова

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Они будут действовать до 13 декабря 2026 года включительно.

В частности, обвиняемый обязан: являться в суд по каждому требованию; не выезжать за пределы Украины без разрешения суда; сообщать суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о деле, связанном с незаконным завладением активами общины Одессы и легализацией доходов на сумму 689 млн грн. Всего по делу 11 обвиняемых.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Труханов отреагировал на лишение его гражданства.

Также Зеленский рассматривает вопрос о создании городской военной администрации в Одессе.

Напомним, Труханов опроверг наличие паспорта РФ и заявил, что его хотят лишить гражданства Украины.

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