22 października rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały lokalny targ w Lozowej w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a kolejnych 17 cywilów odniosło rany.

„Okupanci zaatakowali targowisko w Lozowej. Na chwilę obecną, według wstępnych danych, wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych” – napisał Sinegubow.

Jak podał, na miejscu zdarzenia działają lekarze, ratownicy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych oraz funkcjonariusze organów ścigania. Okoliczności ataku oraz informacje o jego skutkach są obecnie ustalane.

Ponadto kilka minut przed atakiem na Lozową rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na dzielnicę Osnovjanskij w Charkowie.

W ciągu ostatniej doby, 21 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu charkowskiego zginęła jedna osoba, a 15 osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się troje dzieci.

W miejscowości Limanówka w gminie Lozowa zginęła 42-letnia kobieta, a 13-letni chłopiec odniósł rany. Kolejnych osiem osób, w tym 10-letni chłopiec, doświadczyło ostrej reakcji na stres.

W innych miejscowościach obwodu również odnotowano ofiary:

Dergacze — ranna została 46-letnia kobieta.

Osada Wysoki — poszkodowane zostały 35-letnia kobieta i pięcioletnia dziewczynka.

Wieś Pisk-Radkivski w gminie Borivska — ranny został 47-letni mężczyzna.

Miejscowość Slatynie w gminie Derhachi — poszkodowany został 40-letni mężczyzna.

Izium — ranna została 53-letnia kobieta.

W Charkowie rosyjskie wojska zaatakowały dronami dzielnice Osnoviański, Szewczenkowski i Slobidski.

Według informacji władz obwodowych rosyjskie wojska wykorzystały do ataków na obwód charkowski różne rodzaje uzbrojenia:

2 rakiety ;

4 drony typu „Molnia” ;

5 dronów FPV ;

120 dronów, których typ jest obecnie ustalany.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzono i zniszczono obiekty infrastruktury cywilnej.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow na Telegramie.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, specjalizujące się w produkcji artykułów spożywczych.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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