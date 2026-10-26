В Госдуме РФ призвали готовиться к войне с использованием ИИ

Председатель комитета Госдумы России по цифровому развитию Александр Сидякин заявил, что следующая война будет связана с широким применением искусственного интеллекта, а участие человека в ней будет минимальным.

По его словам, России необходимо развивать собственные технологии ИИ, работать с большими базами данных и снижать зависимость от иностранных решений.

Ранее в Госдуме также призвали готовиться к возможному военному конфликту с НАТО до 2030 года.

Около половины участников опроса, проведенного по заказу Politico, высказались за замедление развития искусственного интеллекта, чтобы снизить возможные риски. Опрос охватил шесть западных стран — Великобританию, Германию, Испанию, Канаду, США и Францию.

В России планируют создать собственную модель искусственного интеллекта, которую хотят приспособить к навязанным Кремлем «традиционным духовно-нравственным ценностям». По оценке Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, проверять, насколько «правильно» мыслит такая система, могут ФСБ и российское Минцифры.

Российский бизнес в 2026 году всё активнее переходит на китайские модели ИИ — Qwen, DeepSeek, GLM и Kimi.



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