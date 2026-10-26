59-ю штурмовую бригаду вернут в состав Сухопутных войск ВСУ

59-ю отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем имени Якова Гандзюка планируют перевести из Сил беспилотных систем в Сухопутные войска ВСУ.

Подразделение войдет в состав 9-го армейского корпуса, который обороняет Покровское направление. В настоящее время бригада уже выполняет там боевые задачи и находится в оперативном подчинении корпуса.

До конца 2024 года бригада входила в состав Сухопутных войск, но после создания Сил беспилотных систем была передана в их состав. Возвращение должно устранить организационное несоответствие, ведь подразделение оставалось единственной пехотной бригадой СБС с собственным участком фронта.

Официального сообщения о завершении перевода пока нет.

Источник: hromadske

Новым командиром 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» назначен майор Тарас Вознюк, ранее занимавший должность командира 25-го отдельного противотанкового батальона 3-го армейского корпуса.

Полковник Дмитрий Савон стал новым командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Он сменил на этом посту Михаила Кураха, который возглавлял бригаду с 2025 года и теперь стал начальником штаба 8-го корпуса ДШВ. Савон служит в армии с 2001 года и ранее был командиром батальона и заместителем командира 80-й бригады.

В Украине в каждой бригаде ТрО создали по два батальона беспилотных систем.

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