59. brygada szturmowa zostanie przywrócona do Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy

Planuje się przeniesienie 59. oddzielnej brygady szturmowej systemów bezzałogowych im. Jakowa Gandziuka z Sił Systemów Bezzałogowych do Sił Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jednostka ta wejdzie w skład 9. korpusu armii, który broni kierunku Pokrowskiego. Obecnie brygada już wykonuje tam zadania bojowe i podlega operacyjnie korpusowi.

Do końca 2024 roku brygada należała do Sił Lądowych, ale po utworzeniu Sił Systemów Bezzałogowych została przekazana do ich składu. Przeniesienie ma na celu wyeliminowanie nieścisłości organizacyjnej, ponieważ jednostka ta pozostawała jedyną brygadą piechoty Sił Systemów Bezzałogowych posiadającą własny odcinek frontu.

Na razie nie ma oficjalnego komunikatu o zakończeniu przeniesienia.

Źródło: hromadske

Nowym dowódcą 10. Oddzielnej Brygady Górsko-Szturmowej „Edelweiss” został mianowany major Taras Voznyuk, który wcześniej pełnił funkcję dowódcy 25. Oddzielnego Batalionu Przeciwpancernego 3. Korpusu Armii.

Pułkownik Dmytro Savon został nowym dowódcą 80. oddzielnej brygady desantowo-szturmowej „Galicyjskiej”. Zastąpił on na tym stanowisku Mykołaja Kuracha, który stał na czele brygady od 2025 roku, a obecnie pełni funkcję szefa sztabu 8. korpusu Sił Desantowo-Szturmowych. Savon służy w wojsku od 2001 roku i wcześniej pełnił funkcję dowódcy batalionu oraz zastępcy dowódcy 80. brygady.

W Ukrainie w każdej brygadzie Sił Operacyjnych utworzono po dwa bataliony systemów bezzałogowych.

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