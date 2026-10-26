59-ту штурмову бригаду повернуть до Сухопутних військ ЗСУ

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59-ту окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка планують перевести із Сил безпілотних систем до Сухопутних військ ЗСУ.

Підрозділ увійде до складу 9-го армійського корпусу, який обороняє Покровський напрямок. Наразі бригада вже виконує там бойові завдання та перебуває в оперативному підпорядкуванні корпусу.

До кінця 2024 року бригада належала до Сухопутних військ, але після створення Сил безпілотних систем її передали до їхнього складу. Повернення має усунути організаційну невідповідність, адже підрозділ залишався єдиною піхотною бригадою СБС із власною ділянкою фронту.

Офіційного повідомлення про завершення переведення наразі немає.

Джерело: hromadske

Новим командиром 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» призначено майора Тараса Вознюка, який раніше обіймав посаду командира 25 окремого протитанкового батальйону 3 армійського корпусу.

Полковник Дмитро Савон став новим командиром 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Він змінив на посаді Михайла Кураха, який очолював бригаду з 2025 року та тепер став начальником штабу 8-го корпусу ДШВ. Савон служить у війську з 2001 року та раніше був командиром батальйону й заступником командира 80 бригади.

В Україні в кожній бригаді ТрО створили по два батальйони безпілотних систем.

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