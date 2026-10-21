过去24小时内，乌克兰前线共记录到269起交火事件。在上述各战线中，俄军在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的进攻最为猛烈，该方向共发生37次袭击。

过去24小时内，俄军发动了86次空袭，期间投下302枚制导炸弹。 此外，侵略者还出动了9757架自杀式无人机，并对乌克兰的居民点和军队阵地进行了2735次炮击，其中13次使用了火箭炮系统。

遭受敌方炮击的地区包括：贝萨利夫卡、科雷尼奥克、托夫斯托杜博韦、乌拉诺韦、罗吉兹内、涅斯库奇内、巴奇夫斯克、赫里尼夫卡、沃尔菲内、科扎切、苏霍迪尔、沃夫基夫卡、卢日基、吉尔基、 福托维日、兹诺布-诺夫戈罗德斯克、扎里奇内、塞雷迪纳-布达、巴拉尼夫卡和沙利吉内等苏梅州地区均遭到敌方炮击。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。

过去24小时内，乌克兰国防军的导弹部队和炮兵打击了敌方一个人员和装备集结区、两个无人机指挥点以及另一个重要目标。

在北斯洛博扎恩和库尔斯克方向

过去24小时内，俄军发动了三次空袭，投下六枚制导炸弹，并对乌克兰军队阵地及居民点进行了53次炮击。

在南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军13次进攻。 占领军试图在特尔诺瓦、伊兹比茨基、斯塔里察、布拉戈达特内、西米诺夫卡、沃夫恰ンス基胡托尔、扎哈罗夫卡、奥赫里米夫卡、沃洛赫夫斯基、维尔胡瓦特卡和楚古诺夫卡地区推进。

在库皮扬斯克方向

俄军曾八次试图巩固阵地。敌军在拉德基夫卡和马洛亚·沙普基夫卡方向展开了进攻行动。

在利曼方向

乌克兰防卫部队击退了敌军三次企图突破乌克兰防线的尝试。占领军发动了突击行动，特别是在扎里奇内方向。

在斯洛维扬斯克方向

俄军在奥泽尔内、克里瓦卢卡、奥里胡瓦特卡和尤尔基夫卡地区发动了九次进攻。

在克拉马托尔斯克方向

过去24小时内，敌军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向

记录到俄军发动了37次袭击。 侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及诺沃塞利夫卡、尼古拉皮利亚、诺沃帕夫利夫卡、格鲁兹基、普里尤特、多布罗皮利亚、维尔诺、科洛迪亚兹和库切罗沃亚鲁方向展开了进攻行动。

在波克罗夫斯基方向

俄军发动了30次进攻。 占领军试图向多布罗皮利亚、汉尼夫卡、多罗日诺耶、新顿巴斯、克拉斯诺波迪利亚、比利茨基、谢尔吉耶夫卡、米尔内、莫洛德茨基、新帕夫洛夫卡和穆拉夫卡方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向

敌军在米尔内方向发动了一次突击行动。

在古利亚皮尔方向

占领军对乌克兰守军阵地发动了20次攻击。 俄军试图向里布内、新扎波罗热、里夫内、科西夫采沃、特尔努瓦托、上特尔西、吉尔科、扎利兹尼奇内、奥梅利尼克、新塞利夫卡和叶戈罗夫卡方向推进。

在奥里霍夫方向

俄军曾两次试图在新雅科夫利夫卡和新安德烈夫卡方向攻击乌克兰阵地。

在第聂伯河方向

过去24小时内，俄军未开展积极的进攻行动。

来源：总参谋部

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