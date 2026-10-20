在乌克兰，第92独立突击旅表示，该旅借助空中无人机将一名受伤军人从前线撤离。澳大利亚广播公司新闻报道称，该旅无人机分队公布了此次行动的视频，并称这是全球首次使用空中无人机将战斗人员从战场撤离。

从危险阵地撤离

公布的画面显示，无人机降落到地面后，一名身着战斗装备的男子将自己固定在机载绞盘上。无人机将他吊升至空中，并运送到一个更安全的阵地，战友在那里接应了这名军人，并安排将其进一步转送至医院。

该旅无人机分队表示，行动顺利完成。伤员正在接受治疗和康复，其生命已不再受到威胁。撤离地点未被披露。

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Ayudag-6无人机

无人机制造商Gurzuf Defence表示，这名军人在一个危险的战斗阵地上度过了近一年半时间。该公司称，试图以常规方式抵达他所在位置会给救援小组带来致命风险。

此次行动使用了Ayudag-6六旋翼无人机。乌克兰此前曾使用地面无人系统撤离伤员，而澳大利亚广播公司新闻将此案例称为首次有报道使用空中无人机执行此类任务。几天前，乌克兰开始在前线测试SkyFall公司研发的The StarGate医疗无人机，该无人机可用担架运载最多150公斤。

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