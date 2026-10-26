Правительство объявило о начале открытого конкурса на должность главы АРМА

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о начале открытого и прозрачного конкурса на отбор руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и иных преступлений (АРМА). К участию приглашены специалисты с соответствующим управленческим опытом и безупречной репутацией.

«Хочу сообщить о начале прозрачного и открытого конкурса на отбор главы АРМА. Всех, кто обладает способностями, возможностями и желанием быть полезным государству в этот сложный период времени в условиях войны, приглашаем принять участие в этом отборе», — заявил Корецкий. Чиновник подчеркнул, что новый руководитель должен пользоваться доверием общества и международных партнеров: «Агентству нужен руководитель, которому доверяют и общество, и партнеры». Он также добавил: «Во время войны каждый арестованный актив должен работать в интересах государства».

Источник: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Предыдущий конкурс на должность главы Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) стартовал 19 декабря 2025 года, когда должность руководителя Агентства стала вакантной после увольнения Елены Думы в июле 2025 года. 16 апреля 2026 года конкурсная комиссия не смогла определить нового главу АРМА. Единственным финалистом отбора стал Виктор Дубовик, кандидатуру которого поддержали четверо из шести членов комиссии. Однако для назначения не хватило необходимого количества голосов представителей международных партнеров. В результате конкурс завершился без определения победителя.

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