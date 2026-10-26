政府宣布启动ARMA主席职位的公开竞聘

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基宣布，已启动公开、透明的遴选程序，以选拔“国家反腐败及其他犯罪所得资产查明、追索及管理署”（ARMA）的负责人。 诚邀具备相关管理经验且声誉卓著的专业人士参与竞聘。

“我在此宣布，针对ARMA主任职位的公开、透明遴选工作现已启动。凡是在战争期间这一艰难时期，有能力、有机会且愿意为国家做出贡献的人士，我们都诚挚邀请参与此次遴选，”科雷茨基表示。 这位官员强调，新任负责人必须获得社会和国际合作伙伴的信任：“该机构需要一位既受社会信任、又受合作伙伴信任的负责人。”他还补充道：“在战争期间，每一项被扣押的资产都应服务于国家利益。”

来源：乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基。

此前，国家资产追索与管理署（ARMA）署长职位的遴选工作于2025年12月19日启动，此前该署长职位因奥莱娜·杜米于2025年7月辞职而出现空缺。 2026年4月16日，遴选委员会未能确定ARMA的新任主席。维克多·杜博维克成为唯一进入最终选拔的候选人，其提名获得了委员会六名成员中的四名支持。 然而，该任命未能获得国际合作伙伴代表所需的支持票数。最终，此次遴选在未确定获胜者的情况下结束。

关注我们在