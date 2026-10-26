Rząd ogłosił rozpoczęcie otwartego konkursu na stanowisko prezesa ARMA

Premier Ukrainy Serhij Korecki ogłosił rozpoczęcie otwartego i przejrzystego konkursu na stanowisko szefa Narodowej Agencji ds. Wykrywania, Poszukiwania i Zarządzania Aktywami Uzyskanymi w Wyniku Korupcji i Innych Przestępstw (ARMA). Do udziału zaproszeni są specjaliści posiadający odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu oraz nienaganną reputację.

„Chciałbym poinformować o rozpoczęciu przejrzystego i otwartego konkursu na stanowisko szefa ARMA. Wszystkich, którzy mają zdolności, możliwości i chęć, by służyć państwu w tym trudnym okresie wojny, zapraszamy do udziału w tym konkursie” – oświadczył Korecki. Urzędnik podkreślił, że nowy szef musi cieszyć się zaufaniem społeczeństwa i partnerów międzynarodowych: „Agencja potrzebuje szefa, któremu ufają zarówno społeczeństwo, jak i partnerzy”. Dodał również: „W czasie wojny każdy zajęty składnik majątku musi służyć interesom państwa”.

Źródło: Premier Ukrainy Serhij Korecki.

Poprzedni konkurs na stanowisko przewodniczącego Narodowej Agencji ds. Poszukiwania i Zarządzania Aktywami (ARMA) rozpoczął się 19 grudnia 2025 r., kiedy to stanowisko szefa Agencji stało się wolne po zwolnieniu Oleny Dumy w lipcu 2025 r. 16 kwietnia 2026 r. komisja konkursowa nie zdołała wyłonić nowego przewodniczącego ARMA. Jedynym finalistą selekcji został Wiktor Dubowik, którego kandydaturę poparło czterech z sześciu członków komisji. Jednak do mianowania zabrakło wymaganej liczby głosów przedstawicieli partnerów międzynarodowych. W rezultacie konkurs zakończył się bez wyłonienia zwycięzcy.

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