Кабмин выделил Харьковской области более 102 млн грн на оборонные расходы

Правительство приняло решение выделить Харьковской областной государственной администрации 102 млн 236 тыс. 427 грн на нужды областной военной администрации. Соответствующее решение было принято 26 октября 2026 года.

Финансирование будет осуществлено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета, а обеспечение соответствующих расходов возложено на Министерство финансов Украины. Выделенные денежные средства предназначены для реализации неотложных первоочередных мер, связанных с укреплением обороноспособности государства в регионе.

Источник: Кабинет Министров Украины.

Кабинет Министров Украины выделил дополнительно более 200 млн грн на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений на запорожском направлении. Напомним, вблизи Запорожья активно возводятся фортификационные сооружения на случай возможного наступления российских войск, однако некоторые командиры считают, что РФ пока не готова к масштабной атаке на этом направлении.

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