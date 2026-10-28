В Минюсте пояснили, при каких задолженностях за коммунальные услуги могут изъять жилье

В Украине риск лишиться жилья из-за задолженности за коммунальные услуги может возникнуть, если сумма задолженности достигнет примерно 430 тысяч гривен. В Минюсте пояснили, что речь идет о значительной сумме задолженности, которую необходимо накопить, прежде чем может встать вопрос о взыскании недвижимости.

Об этом заместитель министра юстиции Андрей Гайченко заявил в эфире телевидения.

«Будут ли отбирать жилье за коммунальные долги? Всегда существовала определенная сумма, до которой жилье не изымалось. Она была определена законом. Раньше это было около 170 тыс. гривен. Сейчас, учитывая военные реалии, курсы валют, объективную ситуацию, в которую попало население нашего государства, мы повысили эту сумму до 430 тысяч. Итак, чтобы у тебя отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммуналку», — отметил он.

Заместитель министра высказал мнение, что в Украине таких коммунальных должников могут быть единицы.

«То есть за коммунальные долги в 99,999% случаев единственное жилье отбирать не будут. Здесь я хочу успокоить людей», — сказал Гайченко.

Отвечая на вопрос, что делать людям, если они оплатили долги, но соответствующие системы дали сбой, особенно в условиях отключений электроэнергии, и ограничения с лица не были сняты, он пояснил, что граждане могут позвонить государственному исполнителю, номер которого есть во всех базах и процессуальных документах.

«К каждому делу всегда привязан телефон государственного исполнителя. Кроме того, существует единый колл-центр Государственной исполнительной службы. Но за последний год у нас каких-либо технических сбоев не происходило, даже несмотря на отключения электроэнергии», — отметил заместитель министра, передает корреспондент «Укринформа».

Напомним, украинские банки могут начать автоматически взыскивать долги со счетов в октябре.

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