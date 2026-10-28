司法部解释了在哪些情况下因拖欠公用事业费可能会被没收住房

在乌克兰，如果公用事业费欠款金额达到约43万格里夫纳，就可能面临因欠费而失去住房的风险。 司法部解释称，这指的是需要累积到相当大的债务金额，才会涉及房产强制执行的问题。

司法部副部长安德烈·盖琴科在电视节目中谈及此事。

“是否会因公用事业欠费而没收住房？一直以来都有一个特定金额门槛，低于该金额的住房不会被没收。这一标准由法律规定。 此前这一数额约为17万格里夫纳。如今，考虑到战争现实、汇率波动以及我国民众所面临的客观处境，我们已将该数额上调至43万。 因此，要想被没收唯一的住房，你得费尽心思才能积累起这么高的公用事业费欠款，”他指出。

这位副部长认为，在乌克兰，此类公用事业欠费者可能寥寥无几。

“也就是说，在99.999%的情况下，不会因公用事业欠费而没收唯一住房。在此我想向大家保证，”盖琴科说道。

当被问及如果人们已偿还欠款，但相关系统出现故障（特别是在停电情况下），且个人限制措施仍未解除时该怎么办， 他解释说，公民可以致电国家执行官，其联系方式在所有数据库和诉讼文件中均有记载。

“每项执行程序都配有专属的国家执行官电话号码。 此外，国家执行局还设有统一呼叫中心。但据乌克兰通讯社记者报道，副部长指出：‘过去一年中，我们并未发生任何技术故障，即使在停电期间也是如此。’

需要提醒的是，乌克兰各银行可能从10月起开始自动从账户中扣缴债务。

乌克兰修改了因欠费断电的规定：详情。

乌克兰民众的水费欠款有所增加，相关诉讼案件数量已超过17.3万起。

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