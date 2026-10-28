W Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśniono, przy jakich zaległościach w opłatach za media może dojść do odebrania mieszkania

Na Ukrainie ryzyko utraty mieszkania z powodu zaległości w opłatach za media może pojawić się, jeśli kwota zadłużenia osiągnie około 430 tysięcy hrywien. W Ministerstwie Sprawiedliwości wyjaśniono, że chodzi o znaczną kwotę zadłużenia, którą należy zgromadzić, zanim pojawi się kwestia egzekucji z nieruchomości.

O tym mówił w telewizji wiceminister sprawiedliwości Andrij Hajczeko.

„Czy będą odbierać mieszkania z powodu długów za media? Zawsze istniała pewna kwota, poniżej której mieszkania nie były odbierane. Była ona określona przez prawo. Wcześniej wynosiła ona około 170 tys. hrywien. Obecnie, biorąc pod uwagę realia wojenne, kursy walut oraz obiektywną sytuację, w jakiej znalazła się ludność naszego państwa, podnieśliśmy tę kwotę do 430 tys. A zatem, aby odebrano ci jedyne mieszkanie, musisz naprawdę postarać się, by zgromadzić długi za media” – zaznaczył.

Wiceminister wyraził opinię, że na Ukrainie może być zaledwie garstka takich dłużników za media.

„Oznacza to, że w 99,999% przypadków nie odbierze się jedynego mieszkania z powodu długów za media. Chciałbym tutaj uspokoić ludzi” — powiedział Gajczenko.

Odpowiadając na pytanie, co mają zrobić ludzie, jeśli spłacili długi, ale odpowiednie systemy zawiodły, zwłaszcza w warunkach przerw w dostawie prądu, i ograniczenia dotyczące danej osoby nie zostały zniesione, wyjaśnił, że obywatele mogą zadzwonić do komornika państwowego, którego numer znajduje się we wszystkich bazach danych i dokumentach procesowych.

„Do każdego postępowania zawsze przypisany jest numer telefonu komornika państwowego. Ponadto istnieje jednolite centrum obsługi telefonicznej Państwowej Służby Egzekucyjnej. Jednak w ciągu ostatniego roku nie odnotowaliśmy żadnych awarii technicznych, nawet pomimo przerw w dostawie prądu” – zaznaczył wiceminister, jak przekazuje korespondent Ukrinformu.

Przypomnijmy, że ukraińskie banki mogą zacząć automatycznie pobierać długi z rachunków w październiku.

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