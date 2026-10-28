Буданов опроверг информацию о споре с Виткоффом

Глава Офиса президента Кирилл Буданов опроверг сообщения о якобы остром споре со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом во время переговоров. Он назвал информацию о деталях разговора ложной и заявил об информационных атаках на переговорный процесс. Ранее французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором описало якобы напряженный эпизод между украинской и американской делегациями.

Кирилл Буданов прокомментировал сообщения о ходе переговоров между Украиной и США, которые в последнее время появляются в СМИ. По его словам, обнародованные подробности якобы разговора с американским спецпосланником не соответствуют действительности. «Что касается так называемых инсайдов о деталях общения — информация не соответствует действительности, такого просто не было. Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели — устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого», — заявил глава Офиса президента.

Таким образом Буданов отверг описанный в СМИ сценарий разговора, но не стал отдельно комментировать каждую деталь публикации. Он подчеркнул важность сосредоточиться на главной цели переговоров — достижении устойчивого мира для Украины.

Что Le Monde написала о встрече 9 октября

Ранее французская газета Le Monde опубликовала материал о якобы напряженном эпизоде во время переговоров украинской и американской делегаций, которые состоялись 9 октября. Издание сослалось на неназванного собеседника, который, по его словам, присутствовал на встрече. Именно по его словам журналисты описали ход разговора и реакцию участников переговоров. Независимого подтверждения приведенных подробностей в самом описании этой истории нет.

По версии источника Le Monde, Стив Виткофф предложил так называемый «региональный план процветания». Он якобы предусматривал полное возобновление транзита российского газа и нефти в Европу через территорию Украины. Взамен Киев должен был получать дивиденды от такого транзита. Как утверждает собеседник издания, Виткофф представил это предложение как выгодное для обеих сторон.

В публикации описали якобы резкую реакцию Буданова

Le Monde также написало, что Буданов якобы резко отреагировал на предложенный план. По словам неназванного источника, глава украинской делегации заявил: «Наша модель — не Беларусь, а Польша!»

После этого, как утверждает собеседник издания, Буданов прервал переговоры и позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Однако эта версия событий противоречит заявлению самого Буданова, который назвал сообщения о деталях разговора неправдивыми.

Le Monde сообщило и о споре по поводу дизельного топлива

В материале французской газеты также говорится о якобы окончательном прерывании переговоров после того, как украинская делегация узнала о так называемом «дизельном соглашении», которое, по утверждению издания, незадолго до этого заключил президент США Дональд Трамп с Россией.

По версии источника Le Monde, Виткофф призвал украинскую сторону согласиться на договорённость по дизельному топливу и прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Примите это соглашение о дизельном топливе и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам! Вы подвергаете мир опасности!» — якобы заявил Виткофф украинской делегации, утверждает собеседник издания.

Эти слова и описанный ход переговоров основаны на свидетельстве неназванного источника, приведенном в публикации Le Monde. Буданов, со своей стороны, опроверг достоверность сообщений о деталях общения.

Буданов призвал сохранять сосредоточенность на цели переговоров

Комментируя появление таких сообщений, глава Офиса президента подчеркнул, что вокруг переговорного процесса происходят информационные атаки. Он призвал не терять хладнокровия и помнить о главной цели Украины. По словам Буданова, речь идет о достижении устойчивого мира, и работа над этим продолжается.

Таким образом, на данный момент существуют две разные версии событий: Le Monde описало якобы острую перепалку между украинской и американской делегациями, сославшись на неназванного участника переговоров, а Буданов заявил, что информация о деталях общения не соответствует действительности. Публичного подтверждения приведенных изданием подробностей в предоставленной информации нет. Об этом Буданов сообщил в комментарии РБК-Украина.

В ходе переговоров 9 октября между украинской и американской делегациями возникли существенные разногласия из-за предложения спецпосланника США Стива Виткоффа реализовать «региональный план процветания». Инициатива предусматривала полное возобновление транспортировки российской нефти и газа в Европу через территорию Украины с выплатой соответствующих дивидендов Киеву.

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