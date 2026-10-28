Буданов заперечив інформацію про суперечку з Віткоффом

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заперечив повідомлення про нібито гостру суперечку зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом під час переговорів. Він назвав інформацію про деталі розмови неправдивою та заявив про інформаційні атаки на переговорний процес. Раніше французьке видання Le Monde опублікувало матеріал, у якому описало нібито напружений епізод між українською та американською делегаціями.

Кирило Буданов прокоментував повідомлення про перебіг переговорів України та США, які останнім часом з’являються в медіа. За його словами, оприлюднені подробиці нібито розмови з американським спецпосланцем не відповідають дійсності. «Щодо начебто інсайдів про деталі спілкування — інформація не відповідає дійсності, такого просто не було. Зараз ми спостерігаємо інформаційні атаки на переговорний процес. Важливо зберігати холодний розум і пам’ятати про нашу ключову мету — стійкий мир для України. Робимо все для цього», — заявив керівник Офісу президента.

Таким чином Буданов відкинув описаний у медіа сценарій розмови, але не став окремо коментувати кожну деталь публікації. Він наголосив на важливості зосередитися на головній меті переговорів — досягненні стійкого миру для України.

Що Le Monde написало про зустріч 9 жовтня

Раніше французька газета Le Monde опублікувала матеріал про нібито напружений епізод під час переговорів української та американської делегацій, які відбулися 9 жовтня. Видання послалося на неназваного співрозмовника, який, за його словами, був присутній під час зустрічі. Саме з його слів журналісти описали перебіг розмови та реакцію учасників переговорів. Незалежного підтвердження наведених подробиць у самому описі цієї історії немає.

За версією джерела Le Monde, Стів Віткофф запропонував так званий «регіональний план процвітання». Він нібито передбачав повне відновлення транзиту російських газу й нафти до Європи через територію України. Натомість Київ мав би отримувати дивіденди від такого транзиту. Як стверджує співрозмовник видання, Віткофф представив цю пропозицію як вигідну для обох сторін.

У публікації описали нібито різку реакцію Буданова

Le Monde також написало, що Буданов нібито різко відреагував на запропонований план. За словами неназваного джерела, керівник української делегації заявив: «Наша модель — не Білорусь, а Польща!»

Після цього, як стверджує співрозмовник видання, Буданов перервав переговори та зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Однак ця версія подій суперечить заяві самого Буданова, який назвав повідомлення про деталі спілкування неправдивими.

Le Monde повідомило і про суперечку щодо дизельного пального

У матеріалі французької газети йдеться також про нібито остаточне переривання переговорів після того, як українська делегація дізналася про так звану «дизельну угоду», яку, за твердженням видання, незадовго до цього уклав президент США Дональд Трамп із Росією.

За версією джерела Le Monde, Віткофф закликав українську сторону погодитися на домовленість щодо дизельного пального та припинити удари по російських нафтопереробних заводах. «Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!» — нібито заявив Віткофф українській делегації, стверджує співрозмовник видання.

Ці слова та описаний перебіг переговорів ґрунтуються на свідченні неназваного джерела, наведеному в публікації Le Monde. Буданов, зі свого боку, заперечив правдивість повідомлень про деталі спілкування.

Буданов закликав зберігати зосередженість на меті переговорів

Коментуючи появу таких повідомлень, керівник Офісу президента наголосив, що навколо переговорного процесу відбуваються інформаційні атаки. Він закликав не втрачати холодного розуму та пам’ятати про головну мету України. За словами Буданова, йдеться про досягнення стійкого миру, а робота над цим триває.

Отже, наразі є дві різні версії подій: Le Monde описало нібито гостру суперечку між українською та американською делегаціями, посилаючись на неназваного учасника переговорів, а Буданов заявив, що інформація про деталі спілкування не відповідає дійсності. Публічного підтвердження наведених виданням подробиць у наданій інформації немає. Про це Буданов повідомив у коментарі РБК-Україна.

Під час переговорів 9 жовтня між українською та американською делегаціями виникли суттєві розбіжності через пропозицію спецпосланця США Стіва Віткоффа провадити «регіональний план процвітання». Ініціатива передбачала повне відновлення транспортування російських нафти й газу до Європи через територію України з виплатою відповідних дивідендів Києву.

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