Никита Потураев возглавил Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Народный депутат Никита Потураев стал новым президентом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Потураев заявил, что это первый случай в истории независимой Украины, когда ее представитель возглавил этот международный парламентский орган, и поблагодарил украинских военных за возможность представлять страну на таком уровне.

О своём избрании президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев сообщил во время заседания Верховной Рады. Он подчеркнул, что воспринимает новую должность не только как личную честь, но и как большую ответственность перед Украиной. «С сегодняшнего дня я с большой честью и осознанием огромной ответственности занимаю должность президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Впервые в истории независимой Украины ее представитель возглавит одну из важнейших международных парламентских институций», — сказал депутат.

Потураев также поблагодарил членов украинской делегации в Ассамблее. По его словам, несмотря на политические разногласия внутри страны, украинские представители на международном уровне действовали сообща и отстаивали интересы государства. «Мы никогда не делились на власть и оппозицию. Мы всегда были единой украинской командой, которая плечом к плечу защищала интересы нашего государства. Я горжусь тем, что имею честь работать вместе с вами», — заявил он.

Депутат поблагодарил руководство государства

Отдельно Потураев выразил благодарность президенту Украины и председателю Верховной Рады. Он отметил, что они поддерживали парламентское направление работы ОБСЕ и лично принимали участие в заседаниях Ассамблеи.

По мнению депутата, такое участие помогало усилить голос Украины на международной арене и привлечь внимание партнеров к позиции государства.

Потураев посвятил свой мандат Силам обороны

Во время выступления новоизбранный президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ отдельно обратился к украинским военным. Он подчеркнул, что возможность представлять Украину в международной организации стала результатом борьбы Сил обороны. «Прежде всего я хочу поблагодарить Силы обороны Украины. Без вашего ежедневного подвига, без вашего мужества, без вашей борьбы этого бы никогда не произошло. Именно поэтому я воспринимаю свой мандат прежде всего как мандат, полученный от вас. Клянусь: я вас не подведу», — сказал Потураев.

Парламентская ассамблея ОБСЕ объединяет парламентариев стран — участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она является площадкой для обсуждения вопросов безопасности, демократии, прав человека и международного сотрудничества. Избрание Потураева на пост президента Ассамблеи означает, что украинский представитель возглавит эту парламентскую площадку в период, когда вопросы европейской безопасности и поддержки Украины остаются среди ключевых тем международной повестки дня.

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев отказался настаивать на сложении депутатского мандата, поскольку, по его словам, причины для такого решения исчезли. Об этом он заявил 21 августа, пояснив, что после назначения Евгения Хмары министром обороны и Михаила Драпатого главнокомандующим его основные претензии были сняты.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» 55-летний Никита Потураев заявил, что планирует вступить в ряды Сил обороны Украины после официального утверждения его заявления о сложении депутатских полномочий.

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