В Дрогобыче местная община выступила против сдачи в аренду земли под строительство «Макдоналдса»

В Дрогобыче на Львовщине в ходе общественных слушаний большинство проголосовавших участников выступило против передачи земельного участка под возможное строительство ресторана «Макдоналдс».

Из 225 человек, принявших участие в голосовании, 122 высказались против аренды, а 103 поддержали её.

Общественные слушания состоялись во вторник, 27 октября, впервые за шесть лет. Обсуждалась передача в аренду участка площадью 0,1827 га на углу улиц Леси Украинки и Николая Лысенко, где планируется построить ресторан сети «Макдональдс».

На слушания, инициированные городскими властями и Молодежным советом Дрогобыча, зарегистрировались почти 500 участников. Из них 461 человек имел право голоса, однако проголосовали лишь 225.

Заведующая сектором работы с общественностью Дрогобычского городского совета Нина Федько рассказала, что молодежь, пришедшая на слушания, поддерживала появление ресторана «Макдональдс» в городе, независимо от конкретного места расположения.

В то же время часть представителей старшего поколения выступала против любой застройки участка на углу улиц Леси Украинки и Николая Лысенко. По словам Федько, во время обсуждения они оскорбляли молодых участников и даже прибегали к нецензурным выражениям.

«Наиболее оскорбительным стало то, что под прицелом травилы оказалась молодежь, которая просто публично сказала: «Мы хотим Макдональдс в Дрогобыче. Мы не говорим о месте. Но мы хотим, чтобы он у нас был». Четкая позиция, которая имеет право на существование. В ответ — свист, крики, матерные слова и оскорбления со стороны людей старшего возраста. От тех, кто должен был бы быть примером для молодого поколения. И все это под искусным руководством «Просвиты». «Кто здесь более сознательный — скажите мне», — написала Нина Федько.

Во время слушаний противники застройки также обращались к депутатам городского совета с призывом учесть их позицию при принятии решения.

Окончательное решение о передаче земли в аренду инвестору должен рассмотреть Дрогобычский городской совет в четверг, 29 октября. Именно депутаты будут решать, передавать ли участок для реализации проекта.

Земля находится в коммунальной собственности. Её целевое назначение предусматривает строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания.

Участок расположен недалеко от центра Дрогобыча, рядом с памятником Тарасу Шевченко. Вопрос о возможном строительстве ресторана начали обсуждать еще в марте 2026 года, и уже тогда эта инициатива вызвала недовольство части общественности.

Во время обсуждения вопроса на сессии городского совета в мае городской голова Тарас Кучма заявил, что распоряжаться земельным участком можно только в соответствии с его назначением, определенным генеральным планом города.

По его словам, реализация проекта может принести миллионы гривен инвестиций. Кроме того, потенциальные инвесторы должны взять на себя социальные обязательства, в частности благоустроить территорию и обустроить сквер.

Кучма также отметил, что появление ресторана «Макдональдс» может способствовать повышению позиций Дрогобыча в рейтингах.

Если проект будет реализован, ресторан «Макдональдс» в Дрогобыче станет первым заведением этой сети на Львовщине за пределами областного центра. В то же время будущее строительства зависит от решения городского совета.

Напомним, что в Закарпатье два заведения быстрого питания «Макдональдс» платят столько же налогов, сколько лесная отрасль области, что составляет 16 миллионов гривен в 2025 году.

Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Тернополе и Борисполе.

Напомним, 20 сентября McDonald’s открыл три ресторана на левом берегу столицы после приостановки работы в феврале из-за вторжения РФ в Украину. Через 20 минут после открытия у службы доставки закончились курьеры.

27 сентября в Киеве возобновили работу еще семь ресторанов McDonald’s.

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