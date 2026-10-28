У Дрогобичі громада виступила проти оренди землі під будівництво МакДональдсу

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У Дрогобичі на Львівщині під час громадських слухань більшість учасників, які проголосували, виступила проти передачі земельної ділянки під можливе будівництво ресторану «МакДональдс».

Із 225 людей, які взяли участь у голосуванні, 122 висловилися проти оренди, а 103 підтримали її.

Громадські слухання відбулися у вівторок, 27 жовтня, вперше за шість років. Обговорювали передачу в оренду ділянки площею 0,1827 га на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка, де планують збудувати ресторан мережі «МакДональдс».

На слухання, ініційовані міською владою та Молодіжною радою Дрогобича, зареєструвалися майже 500 учасників. Із них 461 людина мала право голосу, однак проголосували лише 225.

Завідувачка сектору роботи з громадськістю Дрогобицької міської ради Ніна Федько розповіла, що молодь, яка прийшла на слухання, підтримувала появу ресторану «МакДональдс» у місті, незалежно від конкретного місця розташування.

Водночас частина представників старшого покоління виступала проти будь-якої забудови ділянки на розі вулиць Лесі Українки та Миколи Лисенка. За словами Федько, під час обговорення вони ображали молодих учасників і навіть вдавалися до нецензурних висловлювань.

«Найбільш образливим стало те, що під прицілом цькувань опинилась молодь, яка просто публічно сказала – «ми хочемо МакДональдс у Дрогобичі. Ми не говоримо про місце. Але ми хочемо, аби він у нас був». Чітка позиція, яка має право на існування. У відповідь – свист, крики, матюки та образи від старших за віком людей. Від тих, хто мав би бути прикладом для молодого покоління. І все це під майстерним диригуванням «Просвіти». Хто тут свідоміший – скажіть мені», — написала Ніна Федько.

Під час слухань противники забудови також зверталися до депутатів міської ради із закликом врахувати їхню позицію під час ухвалення рішення.

Остаточне рішення щодо передачі землі в оренду інвестору має розглянути Дрогобицька міська рада у четвер, 29 жовтня. Саме депутати визначатимуть, чи передавати ділянку для реалізації проєкту.

Земля перебуває в комунальній власності. Її цільове призначення передбачає будівництво й обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Ділянка розташована неподалік від центру Дрогобича, поруч із пам’ятником Тарасові Шевченку. Питання можливого будівництва ресторану почали обговорювати ще в березні 2026 року, і вже тоді ініціатива викликала невдоволення частини громади.

Під час обговорення питання на сесії міської ради у травні міський голова Тарас Кучма заявив, що розпоряджатися земельною ділянкою можна лише відповідно до її призначення, визначеного генеральним планом міста.

За його словами, реалізація проєкту може принести мільйони гривень інвестицій. Крім того, потенційні інвестори мають узяти на себе соціальні зобов’язання, зокрема впорядкувати територію та облаштувати сквер.

Кучма також зазначав, що поява ресторану «МакДональдс» може сприяти підвищенню позицій Дрогобича в рейтингах.

Якщо проєкт реалізують, ресторан «МакДональдс» у Дрогобичі стане першим закладом цієї мережі на Львівщині за межами обласного центру. Водночас майбутнє будівництва залежить від рішення міської ради.

Нагадаємо, на Закарпатті два заклади швидкого харчування «МакДональдз» сплачують стільки ж податків, скільки лісова галузь області, що становить 16 мільйонів гривень у 2025 році.

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