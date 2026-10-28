在德罗霍比奇，当地社区反对将土地出租用于建设麦当劳

在利沃夫州的德罗霍比奇，在一次公众听证会上，大多数参与投票的民众反对将一块土地划拨用于可能建设的“麦当劳”餐厅。

在参与投票的225人中，122人反对出租该地块，103人表示支持。

此次公众听证会于10月27日（星期二）举行，这是六年来首次举行此类听证会。 会议讨论了位于莱西·乌克兰卡街与尼古拉·利森科街交汇处、面积为0.1827公顷的地块租赁事宜，该地块计划用于建设“麦当劳”连锁餐厅。

此次听证会由市政府和德罗霍比奇青年理事会联合发起，共有近500名参与者登记。其中461人拥有投票权，但实际投票的仅有225人。

德罗霍比奇市议会公共关系部负责人妮娜·费德科表示，参加听证会的年轻人支持在市内开设“麦当劳”餐厅，无论具体选址在哪里。

与此同时，部分年长代表则反对在莱西·乌克兰卡街与尼古拉·利森科街交汇处进行任何开发建设。据费德科称，在讨论过程中，这些代表对年轻参与者进行了人身攻击，甚至使用了粗俗言语。

“最令人难以接受的是，那些仅仅公开表示‘我们希望在德罗霍比奇开设麦当劳。我们不讨论具体地点，但希望这里能有一家’的年轻人，竟成了被围攻的对象。 这是一个明确的立场，理应得到尊重。然而作为回应的，却是来自年长者的口哨声、叫嚷声、脏话和侮辱。这些本应成为年轻一代榜样的长辈们，却在‘普罗丝维塔’组织的巧妙操纵下，做出了这一切。 “谁的意识更清醒——请告诉我，”妮娜·费德科写道。

在听证会上，反对开发的人士还呼吁市议会代表在做出决定时考虑他们的立场。

关于将土地出租给投资方的最终决定，将由德罗霍比奇市议会于10月29日（星期四）审议。究竟是否将该地块移交用于项目实施，将由议员们决定。

该地块属于公有制土地。其规划用途包括建设及维护旅游基础设施和餐饮场所。

该地块位于德罗霍比奇市中心附近，紧邻塔拉斯·舍甫琴科纪念碑。关于可能建设餐厅一事，早在2026年3月就开始讨论，当时这一倡议就已引发部分社区居民的不满。

在5月市议会会议讨论该议题时，市长塔拉斯·库奇马表示，该地块的使用必须严格遵循城市总体规划中规定的用途。

据他介绍，该项目的实施可带来数百万格里夫纳的投资。此外，潜在投资者需承担社会责任，特别是对该区域进行整治并建设公园。

库奇马还指出，“麦当劳”餐厅的入驻有望提升德罗霍比奇在各类排名中的地位。

如果该项目得以实施，德罗霍比奇的“麦当劳”餐厅将成为利沃夫州首家位于省会以外的该连锁店。不过，该项目的最终建设取决于市议会的决定。

值得一提的是，在扎卡尔帕蒂州，两家“麦当劳”快餐店缴纳的税款与该州林业部门的税额相当，2025年将达到1600万格里夫纳。

麦当劳餐厅连锁正在特尔诺皮尔和博里斯波尔恢复营业。

需要指出的是，9月20日，麦当劳在首都左岸开设了三家餐厅，此前因俄罗斯入侵乌克兰，该连锁店于2月暂停营业。开业20分钟后，外卖配送服务的骑手便已全部派送完毕。

9月27日，基辅又有七家麦当劳餐厅恢复营业。

关注我们在