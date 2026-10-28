В Минобороны разъяснили, считается ли выход из учебного центра СЗЧ

Мобилизованные граждане приобретают статус военнослужащих ещё во время прохождения базовой общевойсковой подготовки (БООП). Самовольное покидание учебного центра без разрешения командира при определенных обстоятельствах может квалифицироваться как самовольное покидание воинской части или места службы (СПЧ).

В Минобороны подчеркнули, что начало военной службы не зависит от получения военно-учетной специальности (ВОС), завершения БЗВП или направления в боевую бригаду.

В соответствии со статьёй 5 Закона Украины № 2232-XII, для лиц рядового состава, в частности граждан, призванных на военную службу во время мобилизации, на период подготовки в учебных частях или центрах предусмотрено воинское звание «рекрут».

В то же время момент начала военной службы определяется статьёй 24 этого же закона. Для мобилизованных, как правило, военная служба начинается со дня отправки из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в воинскую часть.

Следовательно, прохождение базовой общевойсковой подготовки не означает, что человек еще не имеет статуса военнослужащего или не несет предусмотренной законом ответственности.

Как пояснили в Минобороны, самовольное покидание учебного центра во время БЗВП может иметь признаки СЗЧ, если имеются предусмотренные законом условия.

В частности, речь идет о ситуациях, когда военнослужащий:

сознательно покидает место службы или воинскую часть без разрешения командира ;

не возвращается на место службы в течение трёх суток без уважительных причин после командировки, отпуска или лечения.

Ответственность за такие действия и признаки соответствующего уголовного правонарушения определяет статья 407 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, пребывание на базовой общевойсковой подготовке не освобождает военнослужащих от ответственности за самовольное оставление места службы. В то же время правовая квалификация конкретной ситуации зависит от обстоятельств дела и наличия предусмотренных законом признаков самовольного оставления места службы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Напомним, в Вооруженные силы Украины по упрощенной программе вернулись тысячи военнослужащих, которые ранее самовольно покинули части. Общая численность восстановленных на службе бойцов сопоставима с личным составом двух-трех бригад, а значительная часть опытных военных после возвращения вновь выбрала именно боевые должности.

Верховная Рада Украины готовится рассмотреть обновленный законопроект об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части (СЗЧ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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