До війська із СЗЧ повернулися майже три бригади втікачів

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До Збройних сил України за спрощеною програмою повернулися тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини. Загальна чисельність відновлених на службі бійців співмірна з особовим складом двох-трьох бригад, а значна частина досвідчених військових після повернення знову обрала саме бойові посади.

Бійцям повністю відновили грошове та інші види забезпечення. Найбільше фактичних повернень зафіксували у 20-й окремій бригаді безпілотних систем «К-2», 53-й і 63-й механізованих бригадах, 3-й штурмовій бригаді, 429-й бригаді безпілотних систем «Ахіллес», а також у бригадах Нацгвардії «Хартія» та «Азов».

Спрощений механізм самостійного вибору підрозділу діяв до 20 вересня 2026 року, а наразі процес відбувається за загальною процедурою через звернення до Військової служби правопорядку чи батальйонів резерву.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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